E' un ibrido il Banco. C'è Bilan, ma non è ancora la Dinamo con Bilan. Invece Tortona ha una personalità ben definita. E un cuore immenso che la porta alla vittoria anche senza l'americano Daum (rimasto a casa) e gli stranieri Macura (espulso) e Cannon (fuori per falli). Brava Sassari a recuperare dal -14 e andare avanti, ma bravissima la matricola terribile a restare lucida e vincere lo spareggio per il quarto posto.

In avvio emergono Severini, in quintetto al posto dell'assente Daum, e Sanders che si ba beffe di Burnell e realizza tre bombe: 12-18 all'8'. Entra Bilan, il Banco acquista solidità dentro l'area e si porta a -2 al 12', ma Tortona difende bene e fa girare la palla benissimo, evitando l'aggancio persino quando una rubata di Robinso riduce il divario a carta velina: 34-35 al 17'.

L'uscita di Treier, ottimo in difesa su Sanders, ridà spazio al tiratore ospite che infila due triple, seguito subito dopo dal play Wright. Massimo distacco: 37-49. Ci pensa Gentile con una tripla e un canestro sulla sirena a rendere meno corposo il distacco al riposo: 42-49.

Nel terzo quarto la Dinamo è farraginosa, Tortona invece ha un'identità precisa e vola con Macura: 42-56 al 23'.

Esce il croato, entra Diop e Bucchi piazza la zona 3-2 che fa salire di giri il motore Dinamo: Bendzius e Robinson guidano la rimonta: 50-56.

E' solo nell'ultimo quarto che Sassari rimette il naso avanti trascinata da Gentile e da tre triple di Bendzius: 79-75 al 35'. Tortona ha cuore, non si sfalda, con Wright e soprattutto Cain recupera e dalla lunetta infila i canestri decisivi.

I tabellini

Sassari: Bilan 10 Logan 7 Robinson 17 Kruslin 3 Gandini ne, Devecchi 3 Treier, Chessa ne, Burnell 2 Bendzius 29 Gentile 10 Diop 2 All. Bucchi.

Tortona: Mortellaro ne, Wright 18 Rota ne, Cannon 2 Tavernelli, Filloy 10 Mascolo 7 Severini 14 Sanders 20 Cain 11 Macura 5 All. Ramondino.

