La Dinamo gioca, corre e si diverte schiantando Cantù: 100-84. La prima vittoria in campionato porta la firma in panchina del vice Oldoini che è in panchina come in Europe Cup, mentre il neo coach Mrsic è nel parterre perché non ancora a posto col tesseramento.

L’avvio è griffato Johnson che è in grande serata e insieme a Marshall promuove il 23-14. Nel secondo quarto la difesa manda in tilt l’attacco ospite (ottimo Ceron) e l’eurostep di Marshall fa salire il vantaggio a +17, che diventa addirittura +26 al 24’ (67-41). Il play Gilyard guida la rimonta di Cantù che arriva sino al 73-63. Basta rimettere Johnson (tenuto un po’ troppo seduto) e i biancoblù riprendono quota, con la guardia e Marshall che staccano gli avversari.

Prestazione mostruosa di Johnson: 33 punti in 30 minuti. Molto bene anche Marshall con 24 punti. Doppia doppia di McGlynn: 11 punti e 10 rimbalzi.

