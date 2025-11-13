Capolista inattaccabile del proprio girone, con un turno di anticipo, la Dinamo conosce già una delle tre avversarie che faranno parte del raggruppamento nel second round della Europe Cup Fiba. L'avversaria della formazione di Veljko è il Saragozza dove da due stagioni gioca Marco Spissu.

Il play sassarese ha disputato tre partite su cinque nella coppa europea ma con risultati eccellenti: 8 punti col 46% da tre. Invece nella Liga Acb, il campionato per club più forte d'Europa, le sue cifre sono calate: 3,3 punti e 3 assist in 16 minuti di utilizzo.

Per la composizione del girone bisognerà attendere l'ultima giornata della prima fase, perché insieme a Sassari e Saragozza saranno inserite la seconda e la terza classificata tra le migliori seconde di tutti e dieci i gruppi.

