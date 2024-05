Dopo quattro stagioni la guardia-ala Filip Kruslin saluta la Dinamo. Non una sorpresa, dato che lo stesso general manager Federico Pasquini ha detto che la squadra ripartirà dai due giocatori sotto contratto (il play Cappelletti e l'ala Bendzius) ma il post inserito stasera sui social ha di fatto ufficializzato il saluto al giocatore croato.

«Ha raggiunto livelli di eccellenza, ha sempre dato tutto per la maglia anche nella stagione più sofferta», scrive la società sassarese, «non si è mai tirato indietro, ha cercato sempre di fare il bene della squadra anche nei momenti più duri. Un giocatore vero, onesto, leale, di grande spirito e sacrificio. Nato come specialista, è diventato più volte protagonista».

Va ricordato infatti che Kruslin iniziava le stagioni come cambio ma ha finito per guadagnarsi spesso il quintetto base proprio per l'affidabilità sui due lati del campo: in oltre 150 partite tra campionato e coppe europee ha tenuto la media del 42% da tre, che testimonia come la grande stagione 2022/23 dove è stato sul podio dei migliori tiratori non è stata un'eccezione ma semplicemente un pizzico sopra la regola. È stato anche nominato tra i migliori difensori del campionato.

La Dinamo scrive: «Non ha mai voluto i riflettori su di sé, ha conquistato tutti con la sua simpatia e con la sua allegria, si è sempre adattato a coprire più ruoli e a prendersi responsabilità anche quando non era nelle sue corde. Grazie di cuore Filippo Kruslin, rimarrai sempre uno di noi!».

