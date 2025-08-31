Chiuso il ritiro di Nuoro, la Dinamo è rientrata a Sassari e ha ripreso ad allenarsi al PalaSerradimigni. Squadra al completo agli ordini del tecnico Massimo Bulleri che sta lavorando su alcuni principi della difesa e dell'attacco.

In una squadra tutta nuova spetta al confermato Rashawn Thomas, nominato capitano, e a Luca Vincini fare da acceleratori per la ricerca dell'amalgama, ma va detto che tutti i biancoblù sono attenti a trovare l'intesa coi compagni, piuttosto che a mostrare le qualità individuali. E questo è un buon segno.

Domani è previsto un allenamento a porte chiuse con l'Esperia, che disputa la B Interregionale. Sabato e domenica test ufficiale di pre-campionato col City of Cagliari, che inizierà col match contro il Bayern Monaco.

© Riproduzione riservata