Col pass già staccato per il secondo round, la Dinamo interpreta la gara sul campo tedesco del Rasta Vechta come un allenamento in vista del match di campionato a Napoli. Finisce 77-73 una partita dove i padroni di casa sono partiti subito con maggiore aggressività e determinazione, portandosi già sul +10 nel primo quarto.

Nel resto della gara il vantaggio del Vechta è arrivato anche a 15 punti, mentre coach Mrsic ha tenuto prudenzialmente a riposo il play Buie e la guardia Johnson, sperimentando quintetti alti dove Mezzanotte e Thomas hanno fatto anche l'ala piccola.

La squadra sassarese ha avuto il merito di non mollare e sospinta prima dell'ottimo Ceron (14 punti e 25 minuti in campo) e dal positivo Vincini (11 punti) e poi dal risveglio di Beliauskas, si è portata sino a -4 ma ormai non c'era più tempo per completare la rimonta.

Il tecnico croato ha dato spazio anche al giovane Casu per 4' e al centro Seck che è rimasto 10' sul parquet.

© Riproduzione riservata