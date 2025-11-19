La Dinamo perde in Germania col Vechta 77-73La squadra sassarese, già qualificata, fa riposare Buie e Johnson
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Col pass già staccato per il secondo round, la Dinamo interpreta la gara sul campo tedesco del Rasta Vechta come un allenamento in vista del match di campionato a Napoli. Finisce 77-73 una partita dove i padroni di casa sono partiti subito con maggiore aggressività e determinazione, portandosi già sul +10 nel primo quarto.
Nel resto della gara il vantaggio del Vechta è arrivato anche a 15 punti, mentre coach Mrsic ha tenuto prudenzialmente a riposo il play Buie e la guardia Johnson, sperimentando quintetti alti dove Mezzanotte e Thomas hanno fatto anche l'ala piccola.
La squadra sassarese ha avuto il merito di non mollare e sospinta prima dell'ottimo Ceron (14 punti e 25 minuti in campo) e dal positivo Vincini (11 punti) e poi dal risveglio di Beliauskas, si è portata sino a -4 ma ormai non c'era più tempo per completare la rimonta.
Il tecnico croato ha dato spazio anche al giovane Casu per 4' e al centro Seck che è rimasto 10' sul parquet.