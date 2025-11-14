Conquistato con un turno d'anticipo l'accesso al second Round della Europe Cup, la Dinamo prepara il mezzogiorno di fuoco contro Trento, domenica al PalaSerradimigni. La squadra sassarese vuole la vittoria per abbandonare il quartetto delle ultime appaiate a 2 punti.

Trento è formazione che aveva iniziato benissimo ma ha incassato tre sconfitte di fila. Non è un motivo comunque per prendere sottogamba il match, come sottolinea il play Desure Buie: "Abbiamo affrontato Trento già in pre-campionato (sconfitta per Sassari) e sappiamo cosa ci aspetta. Contro una simile avversaria occorrono 40 minuti di intensità".

Particolare attenzione va dedicata al reparto play e guardie: il trio Steward-Jones-Battle garantisce 45 punti con buonissime percentuali da due, oltre a fornire assist e rimbalzi. "I loro esterni hanno tanto talento, quindi dovremo cercare di limitarli e sfruttare i mismatch che si presenteranno".

© Riproduzione riservata