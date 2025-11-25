Basket, la Virtus cade a Costa Masnaga nel recuperoDopo due successi consecutivi si interrompe la corsa della Sardegna Marmi Virtus Cagliari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo due successi consecutivi si interrompe la corsa della Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che nel recupero della settima giornata del girone A cade 80-56 sul campo della CLV-Limonta Costa Masnaga. Una serata complicata soprattutto al tiro (23% dal campo), vero spartiacque di una gara combattuta per intensità ma spesso in salita per le cagliaritane.
E dire che l’avvio era stato incoraggiante: Zieniewska ed El Habbab firmano il 4-0 che costringe Bereziartua al primo timeout. Poi arrivano i problemi di falli - Corda è già a quota tre dopo cinque minuti - e Costa ne approfitta per sorpassare e chiudere avanti 18-13 il primo periodo, nonostante la Virtus provi a “sporcare” ogni linea di passaggio e resti pienamente dentro la partita.
Il break decisivo arriva nel secondo quarto: le lombarde volano in contropiede, sfruttano le imprecisioni ospiti e toccano il +20 grazie alla tripla sulla sirena dell’algherese Giulia Olandi, gioiellino del basket sardo e autrice di 5 punti.
Dopo l’intervallo Cagliari tenta una reazione con El Habbab (14 punti come Zieniewska), ma il margine non si riduce: anzi, Volpato - miglior marcatrice con 22 punti in 20 minuti - guida l’allungo che porta Costa fino al 72-40 del 30’. Nel finale la Virtus continua a provarci con generosità, nonostante le uscite per falli di Corda, El Habbab e Anedda, e trova anche un sorriso con i due punti della giovane Deidda.
Per la squadra di Staico resta l’amarezza per la serata storta al tiro, pur dentro una prestazione di grande grinta e unità. «Ho visto una Virtus spavalda, sempre sul pezzo - ha commentato il coach -. Le percentuali ci hanno penalizzato, ma lo spirito è quello giusto. Con questo atteggiamento e un pizzico di precisione in più possiamo giocarcela contro chiunque». Domenica l’esame Sanga Milano.
CLV-Limonta Costa Masnaga – Sardegna Marmi Virtus Cagliari 80-56
Parziali: 18-13, 39-19, 72-40, 80-56
Costa Masnaga: La Malfa, Cibinetto 7, Teder 7, Sanogo 3, Moscarella Contreras 12, N’Guessan 6, Redaelli 2, Pirozzi 5, Volpato 22, Algeri, Brossmann 11, Olandi 5.
All.: Bereziartua.
Virtus Cagliari: Naczk 5, Zieniewska 14, El Habbab 14, Deidda 2, Gallus 3, Pasolini 3, Corda 3, Mattera 2, Tykha 9, Pellegrini Bettoli, Anedda 1.
All.: Staico.
Arbitri: Giordano, D’Errico.