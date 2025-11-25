Dopo due successi consecutivi si interrompe la corsa della Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che nel recupero della settima giornata del girone A cade 80-56 sul campo della CLV-Limonta Costa Masnaga. Una serata complicata soprattutto al tiro (23% dal campo), vero spartiacque di una gara combattuta per intensità ma spesso in salita per le cagliaritane.

E dire che l’avvio era stato incoraggiante: Zieniewska ed El Habbab firmano il 4-0 che costringe Bereziartua al primo timeout. Poi arrivano i problemi di falli - Corda è già a quota tre dopo cinque minuti - e Costa ne approfitta per sorpassare e chiudere avanti 18-13 il primo periodo, nonostante la Virtus provi a “sporcare” ogni linea di passaggio e resti pienamente dentro la partita.

Il break decisivo arriva nel secondo quarto: le lombarde volano in contropiede, sfruttano le imprecisioni ospiti e toccano il +20 grazie alla tripla sulla sirena dell’algherese Giulia Olandi, gioiellino del basket sardo e autrice di 5 punti.

Dopo l’intervallo Cagliari tenta una reazione con El Habbab (14 punti come Zieniewska), ma il margine non si riduce: anzi, Volpato - miglior marcatrice con 22 punti in 20 minuti - guida l’allungo che porta Costa fino al 72-40 del 30’. Nel finale la Virtus continua a provarci con generosità, nonostante le uscite per falli di Corda, El Habbab e Anedda, e trova anche un sorriso con i due punti della giovane Deidda.

Per la squadra di Staico resta l’amarezza per la serata storta al tiro, pur dentro una prestazione di grande grinta e unità. «Ho visto una Virtus spavalda, sempre sul pezzo - ha commentato il coach -. Le percentuali ci hanno penalizzato, ma lo spirito è quello giusto. Con questo atteggiamento e un pizzico di precisione in più possiamo giocarcela contro chiunque». Domenica l’esame Sanga Milano.

CLV-Limonta Costa Masnaga – Sardegna Marmi Virtus Cagliari 80-56

Parziali: 18-13, 39-19, 72-40, 80-56

Costa Masnaga: La Malfa, Cibinetto 7, Teder 7, Sanogo 3, Moscarella Contreras 12, N’Guessan 6, Redaelli 2, Pirozzi 5, Volpato 22, Algeri, Brossmann 11, Olandi 5.

All.: Bereziartua.

Virtus Cagliari: Naczk 5, Zieniewska 14, El Habbab 14, Deidda 2, Gallus 3, Pasolini 3, Corda 3, Mattera 2, Tykha 9, Pellegrini Bettoli, Anedda 1.

All.: Staico.

Arbitri: Giordano, D’Errico.

