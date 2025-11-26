Basta una vittoria di 4 o più punti per accedere ai playoff dell'Eurocup femminile di basket. Le Dinamo Women ospitano domani alle 20.30 al PalaSerradimigni la formazione ceca del KP Brno per il 6° e ultimo turno della regular season. In caso di sconfitta o di successo con meno di 4 lunghezze di vantaggio, resterebbe comunque viva la possibilità di passare il turno come miglior terza. Grazie al suo percorso netto (5 successi su 5), invece, il Basket Lattes Montpellier ha già staccato il pass per il Round 1 dei playoff.

La netta sconfitta in campionato contro Schio non ha lasciato strascichi in termini di stanchezza e infortuni, anzi ha riproposto una Richards pienamente recuperata e proprio la lunga americana all'andata è stata protagonista con 28 punti e 9 rimbalzi.

Nel match giocato in Repubblica Ceca il Brno si impose 76-73 al termine di una sfida equilibrata. Il coach paolo Critini dichiara: "È il primo crocevia della stagione, la prima vera partita da dentro o fuori. Non dobbiamo concentrarci troppo sulla differenza canestri, ma pensare esclusivamente a fare la nostra partita: intensa, seria, di spessore. Loro hanno cambiato leggermente assetto con l’inserimento di Rokkanen, hanno un nucleo di giocatrici ceche molto solido e due americane pericolose sul perimetro, a loro agio nel tiro da fuori. Sono una squadra arcigna, fisica: servirà combattere su ogni pallone. Andare ai playoff sarebbe un risultato straordinario".

