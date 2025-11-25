Archiviata la sconfitta di Torino, arrivata soltanto all’overtime dopo una gara combattuta, la Nuova Icom San Salvatore torna in campo per il recupero della 7a giornata di Serie A2 Femminile. Mercoledì alle 16, al PalaVienna di Selargius, le giallonere ospitano la Terme Salus Ants Viterbo con l’obiettivo di riprendere immediatamente la marcia in classifica.

Il ko piemontese ha interrotto una serie di quattro vittorie consecutive, ma non ha intaccato le ambizioni della squadra di coach Maslarinos, attualmente quinta con 8 punti e in piena corsa per le posizioni di vertice, distanti appena due lunghezze. Una settimana intensa quella che attende Selargius, che sabato affronterà Costa Masnaga in uno scontro diretto di alta classifica.

A fare il punto è la playmaker Denise Pinna, che riconosce le difficoltà dell’ultima uscita:

«Venivamo da tre settimane di stop e a Torino abbiamo pagato troppi errori in attacco. Le nostre avversarie sono state più concrete, ma non guardiamo ai rimpianti: abbiamo subito l’occasione per rifarci». Per superare Viterbo, fanalino di coda del girone con una vittoria in sette partite, serviranno precisione e continuità:

«Dovremo essere più efficaci nelle conclusioni - aggiunge Pinna - e mantenere alta l’attenzione difensiva per tutta la gara».

La formazione laziale, sconfitta sabato dalla Virtus Cagliari, può comunque contare su individualità di rilievo come Puggioni, l’ex giallonera Cutrupi, Gionchilie e la norvegese Myklebust, miglior realizzatrice della squadra.

© Riproduzione riservata