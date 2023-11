C'è in palio il secondo posto del gruppo K domani alle 18 in Ungheria nel match contro le padrone di casa del Szekszard. La netta vittoria ottenuta dalla Dinamo Women al PalaSerradimigni nella gara d'andata (85-69) consente di confermare il secondo posto anche in caso di una sconfitta non superiore ai 16 punti.

Nella partita di Sassari la formazione di Restivo si è presa subito un buon vantaggio nel primo quarto (+10) e ha chiuso i conti nel terzo quarto portandosi sul 70-55. Strepitosa la prova di Carangelo con 23 punti, ma sarà importante che l'americana Hollingshead, in netto calo nelle ultime gare, ritrovi la mano e l'incisività di ottobre: contro le ungheresi propose una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi.

Le ospiti hanno vinto soltanto contro il fanalino di coda Chomutov. Il quintetto è buono e produce quasi tutto il fatturato d'attacco: si va dal centro americano Monroe che sfiora i 20 punti e gli 8 rimbalzi di media al play magiaro Horvath che viaggia a 8 punti e 4 assist.

