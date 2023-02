La Dinamo sta bene e sta giocando un gran basket: il 95-77 sul campo di Trento vale il sesto posto visto che fa il bis con la vittoria dell'andata.

Primo tempo spettacolare, terzo quarto di sofferenza con Trento che nonostante l'assenza dell'americano Crawford trova le energie per passare dal -24 al -7, quindi la nuova accelerazione nell'ultima frazione, con Diop dominante dentro l'area e la coppia Dowe-Kruslin chirurgica. Ben sei i giocatori in doppia cifra.

Cenni di cronaca - La Dinamo parte bene: colpisce con Bendzius e due triple di Kruslin per il +5 (8-13). La zone press consente anche di recuperare un paio di palloni e la tripla di Treier chiude il primo quarto a +12, 15-27.

Nel secondo quarto Trento prova ad aumentare la pressione difensiva, anche a tutto campo, però Chessa e Kruslin danno due volte il +15 ai biancoblù che giocano davvero bene: 22-37 al 14'. Il magnifico primo tempo si chiude con una cavalcata di Jones che in entrata fissa il massimo vantaggio: 34-58 con un fantascientifico 10/13 da tre.

Nel terzo quarto difende più forte Trento, mentre la Dinamo commette molti falli e dalla lunetta i padroni di casa rosicchiano molto: 46-61 al 23'. Si fa male Jones alla caviglia sinistra e viene portato via in braccio. Si scatena Flaccadori e i padroni di casa si avvicinano ancora: 62-69 al 29'. Diop fa la voce grossa in area, la tripla di Chessa fa respirare il Banco che torna avanti in doppia cifra.

Nell'ultimo quarto rientra Jones ma non è sicurissimo sulla caviglia. La gara si sporca e non si segna per quasi tre minuti. Dowe fa il leader e trascina la Dinamo al nuovo allungo che diventa +19 con un ribaltamento di lato di Kruslin per la bomba di Bendzius: +19 al 35'. Il match è chiuso dalla quarta tripla del croato.

I tabellini

Dolomiti Energia Trentino: Conti 5 Spagnolo 15 Forray 4 Zangheri ne, Flaccadori 22 Udom 2 Dell'Anna ne Ladurner 2 Grazulis 5 Atkins 9 Lockett 13 Calamita ne. All. Molin.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 10 Robinson ne, Dowe 13 Kruslin 18 Gandini ne, Devecchi, Treier 5 Chessa 10 Bendzius 18 Gentile 4 Raspino, Diop 13 Stephens 4. All. Bucchi.

© Riproduzione riservata