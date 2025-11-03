Domani sera al PalaSerradimigni non ci sarà massimo Bulleri a guidare la Dinamo che ospita alle 20.30 lo Sporting Lisbona per il primo turno di ritorno della fase a gironi di Europe Cup. La società sassarese ha comunicato poco fa l'esonero seguito dai ringraziamenti per il lavoro svolto.

Il club conta di annunciare il nuovo allenatore nelle prossime ore. Intanto però il coach Alessandro Ramagli ha firmato in A2 per Bergamo che ha esonerato Andrea Zanchi.

Resta la carta Gianmarco Pozzecco quella da giocare per riaccendere l'entusiasmo, ma non è un'operazione semplice. Anche se favorirebbe nella stagione prossima il rientro del play Marco Spissu, che sino a giugno è sotto contratto con Saragozza.

Altri tecnici liberi sono Walter de Raffaele, ex Venezia e Tortona, e Frank Vitucci, ex Avellino e Treviso.

