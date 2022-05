Questa volta il Banco di Sardegna se la gioca bene, riesce persino a stare spesso in vantaggio, ma nel finale Milano esce di prepotenza e vince anche la seconda semifinale: 91-82. Mercoledì si gioca al PalaSerradimigni e se l'Armani vince va in finale, ma i biancoblù vogliono portare l'avversaria almeno alla quarta semifinale, che si disputerebbe sempre davanti al pubblico sardo.

Peccato davvero, perché il favoloso parziale di 13-2 promosso da Logan e Kruslin nel secondo quarto aveva fatto pensare che la Dinamo potesse mantenere l'inerzia della gara.

Invece il Forum resta ancora tabù per qualsiasi altra formazione italiana, perché Milano ha davvero troppi giocatori che possono risolverla con giocate personali, come Shileds e Rodriguez hanno fatto nel finale.

La cronaca - Stessi quintetti di gara uno. L'asse Rodriguez-Hines parte fortissimo e lascia sul posto la Dinamo. Shileds in contropiede per il 7-0 dopo 3 minuti che costringe coach Bucchi a chiamare il primo time out. Messina al 7' ha cambiato tutto il quintetto, ma Sassari riemerge con Robinson e Bilan, poi sorpassa con la seconda tripla di Bendzius: 15-18 al 9'. Ma Logan commette due errori non da lui e l'Olimpia chiude il quarto in vantaggio: 22-18.

Nel secondo quarto Diop viene servito bene sotto, ma Hall incassa falli a ripetizione e va in lunetta. I biancoblù hanno difficoltà a rientrare in difesa, ma reggerebbero comunque se Milano non godesse di una marea di liberi: 15-3 dopo 14' e -8.

La partita sembra andare via ma Logan entra nella serie: due triple, una rubata e un rimbalzo e la Dinamo impatta con Bendzius e sorpassa con la prima bomba di Kruslin, 37-40 al 18'. Le due guardie sono scatenate e il Banco difende, corre e va al riposo avanti di 8: 41-49.

Nel terzo quarto si sblocca dall'arco Milano che era 1/8 dopo un tempo. Segna quattro triple, due con Rodriguez che pareggia 59-59 al 27', poi Datome segna e converte anche il libero del sorpasso (62-61) ma Bendzius non ci sta e il Banco ritorna avanti: +1 alla fine del parziale.

Nell'ultimo quarto Milano continua a far canestro da tre a differenza di Sassari che non ritrova la mira: 80-73 al 35' con Hall. Controparziale di 6-0 sassarese con Logan (80-79) ma la classe di Shields con due entrate (Kruslin non riesce a tenerlo) e di Rodriguez che segna da otto metri la risolvono in volata: 89-80 a 90 secondi.

I tabellini

Armani Milano: Melli 8 Grant, Rodriguez 18 Ricci 3 Biligha 4 Hall 17 Baldasso 6 Shields 16 Alviti ne, Hines 9 Bentil 4 Datome 5 All. Messina.

Banco di Sardegna Sassari: Pitirra ne, Bilan 17 Logan 14 Robinson 5 Kruslin 10 Gandini ne, Devecchi, Treier, Burnell 5 Bendzius 23 Gentile 4 Diop 4 All. Bucchi.

