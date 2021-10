Ancora una sconfitta contro Brindisi. Dopo la sconfitta nei quarti della Supercoppa la squadra di Cavina cede sul parquet pugliese per 89-80 in una gara vissuta sempre all'inseguimento se si escludono i primi 4 minuti. I ritmi elevati hanno favorito l'Happy Casa che ha punito le rotazioni in ritardo della difesa sassarese con una percentuale irreale da tre punti: 10/14 nel primo tempo. Grande protagonista per Brindisi Gaspardo con 29 punti e la migliore prestazione in carriera. Nella Dinamo troppi i giocatori che hanno fornito una prestazione poco più che sufficiente, ma ci sarebbe voluto ben altro contro una Brindisi così energetica.

Avvio con grande equilibrio: Gentile è aggressivo nell'attaccare il canestro anche con l'arresto e tiro, Bendzius infila due bombe: +2 per i sassaresi, 8-10 al 4'. Entra Clemmons come play al posto di Gentile, ma nel frattempo si scalda la mano di Gaspardo che con tre triple imprime uno strappetto alla gara: 21-14 all'8'. Time out di Cavina e dentro Logan.

Mekowulu domina sotto canestro, ma Brindisi fa 8/9 da tre e vola a +12. Ci pensa un ottimo e attento Mekowulu (9 punti e 4 rimbalzi) a limitare i danni: 30-23.

Nel secondo quarto Cavina chiama la zona 2-3, esce Mekowulu ma Borra lo rimpiazza bene facendosi sentire in area: 43-34 al 17'. Logan non punge, Brindisi inizia a prendere le misure alla zona e Chappell dall'arco ritocca il massimo vantaggio: 50-36 al 18'.

Al rientro in campo salgono le difese, calano le percentuali al tiro di entrambe le squadre. Il primo a scuotersi è Gentile che con 5 punti riavvicina la Dinamo: 54-48 al 24'. Brindisi fa solo 1/6 da tre, ma per chiudere la rimonta ci vorrebbe ben altro da parte dei biancoblù di Cavina: 67-57 l'ultimo parziale.

Nell'ultimo quarto si sveglia Clemmons che quasi da solo guida la rimonta che sembra riaprire il match: -4 al 37'. Ci pensa super Gaspardo a chiuderla: una schiacciata e due triple e sul 84-72 al 38' si capisce che è finita.

I tabellini.

Happy Casa Brindisi: Carter, Adrian 17, J. Perkins 16, Zanelli ne, Visconti 4, Gaspardo 29, Ulaneo ne, Redivo 7, Guido ne, Chappell 5, N. Perkins 9. All. Vitucci.

Banco di Sardegna Sassari: Logan 7, Clemmons 15, Gandini ne, Devecchi, Treier, Chessa ne, Burnell 10, Bendzius 11, Mekowulu 13, Gentile 9, Battle 12, Borra 3. All. Cavina.

