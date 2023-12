Operaia in difesa, determinata nel secondo tempo. La Dinamo sconfigge i polacchi dello Stettino 97-81 ribaltando il -8 dell'andata. La squadra sassarese è terza e ai play-in della Champions se la vedrà con lo Cholet.

Migliore realizzatore Tyree con 26 punti e 6 assist, ma tutti e dieci i giocatori ruotati da Bucchi hanno messo il loro mattone per costruire la vittoria.

E' intenso l'avvio in difesa del Banco che impiega 8 minuti per annullare il -8 dell'andata. Sul 21-13 però incassa un break di 12-0 che annulla tutto.

L'ala Meier gode di troppa libertà e fa 5/6 nelle triple per il 35-40 vanificando la difesa (anche zona) che recupera qualche pallone ma non sempre lo converte in canestro in contropiede: 45-45 all'intervallo.

Nel terzo quarto cresce di intensità la difesa sassarese e ne guadagna anche l'attacco che tocca anche il +13.

Nell'ultima frazione Tyree mette il sigillo alla vittoria e a un certo punto è persino +17.

