Quinta vittoria di fila per una Dinamo capace di fare a meno persino di Rashawn Thomas. Al PalaSerradimigni si inchina anche Tortona: 87-82. La squadra sassarese ribalta la differenza canestri. Non si sa mai, visto che il distacco dai piemontesi è ridotto a soli 4 punti. Migliori realizzatori Bibbins e Fobbs con 19 punti, seguiti dal miglior Weber visto finora: 17 punti.

LA CRONACA – La Dinamo deve rinunciare al lungo Thomas per un problema muscolare. Non c’è neppure Halilovic, mentre gli ospiti sono senza l’ala Strautin.

Inizio veemente del Banco che ha un Weber finalmente protagonista in attacco (8 punti) ben assistito da Bibbins: 18-5 al 6’. Tortona usa anche la zona e sfrutta i liberi per riavvicinarsi, mentre in lunetta Sassari non ci va mai in tutto il primo tempo, penalizzata da un arbitraggio irritante: 27-27 al 15’. Prova a sprintare di nuovo la Dinamo che tocca il +7 ma Vital la riaggancia: 36-36 a metà partita.

Al rientro in campo i biancoblù costruiscono buoni tiri dall’angolo sinistro (Bibbins e Fobbs) e riprendono quota: +8. Andrebbero via se Bendzius riuscisse nella sua specialità. E’ il play Kuhse a ispirare la rimonta con 6 punti di fila e l’assist per la schiacciata di Kamagate: 45-48 al 26’. Sassari recupera e sorpassa con Weber ma gli arbitri continuano a infierire.

Nell’ultimo quarto Bibbins e Fobbs spingono in attacco, Renfro vola per stoppate e schiacciate: +12 a 86 secondi. Ma non è finita, perché sul pressing ospite la Dinamo fatica, e Vidal segna il -4 a 17 secondi. Fobbs e Weber non sbagliano più dalla lunetta. E’ fatta.

