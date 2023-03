Squadra che vince non si cambia, ma se recupera due americani del quintetto è meglio, visto che comunque il campionato proporrà quattro partite in quindici giorni e sono quelle che delineeranno la griglia di partenza dei playoff scudetto. Ecco perché per la trasferta di domenica a Verona è una buona notizia per il Banco l'aumento delle possibilità di un rientro del play Robinson e l'ala Jones.

I due americani si sono aggregati ai compagni. Certo, non saranno al meglio dopo la sosta per i rispettivi infortuni: due gare Robinson e tre Jones. La Dinamo nel frattempo ha continuatoa vincere portando a sette i successi consecutivi e dando meritato spazio a giocatori come Chessa e Raspino.

«Ormai la squadra ha un suo equilibrio e le sue certezze», ha ripetuto il coach Piero Bucchi che non ha certo timore di turbare la chimica del gruppo col rientro di Robinson e Jones, tanto più che le grarchie della Dinamo sono chiare e precise.

