Se la Dinamo è gasata dall'ottavo posto e dalle due vittorie di fila, Brescia è ancora più carica: quinta posizione dopo quattro successi consecutivi. Due squadre lanciate per una gara che domenica alle 20.45 sul campo della Germani promette spettacolo.

Per il Banco, ancora guidato dal vice Giacomo Baioni perché Piero Bucchi è positivo al Covid, si tratta di capire se può competere con le migliori formazioni, tolte Milano e Virtus Bologna, che appaiono superiori a tutte le altre. All'andata è finita a -11. Buon inizio, parte centrale in grossa difficoltà, con la coppia Mitrou Long-Della Valle a prevalere su Clemmons e Logan, in serata storta al tiro: 5/22 complessivo.

Questa volta c'è Robinson, che rispetto a Clemmons ha più leadership e capacità di regia. Inoltre il suo arrivo e quello di Kruslin hanno consentito poi di limare il minutaggio di Logan in modo da averlo più lucido quando conta.

Il vice Baioni avverte: "Brescia ha organico lungo con ruoli e gioco ben definiti". Sassari siponde con un gruppo che sta utilizzando meglio le rotazioni e sta crescendo.

© Riproduzione riservata