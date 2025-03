E sono tre vittorie di fila. Lo scalpo più illustre questa volta. La Dinamo batte la capolista Trapani 92-80 davanti a un PalaSerradimigni in visibilio. Un successo di squadra, dove la zona 2-3 anche pressing del secondo quarto è servita per ribaltare l’inerzia. Ci hanno pensato poi le triple di Fobbs (22 punti) e Bendzius (20) e le entrate di Bibbins e Cappelletti ad affettare la difesa siciliana.

Cronaca-Bulleri schiera subito Bibbins e Weber insieme. Il nuovo arrivato ha buone accelerazioni con passaggio, ma Trapani non sbaglia mai in attacco e scappa subito: 5-15 al 4’ e 8-20 al 6’. La zona 2-3 dà i suoi frutti sia in pressing che nella metàcampo: la rimonta col quintetto piccolo porta al sorpasso con la bomba di Cappelletti per il 28-27 al 13’. Fobbs si scatena (13 punti a metà partita) e ritocca il massimo distacco prima dell’intervallo: 46-41.

Mani torride per Fobbs e Bendzius che propiziano la fuga rifinita da una palla rubata di Weber: 65-51 al 26’. La Dinamo tocca anche il +16 a inizio ultimo quarto con tripla di Veronesi, con un play solo non funziona e prende un break di 9-0 dai siciliani. Il divario si riduce al minimo con Notae: 79-76- Coi due play e Fobbs il Banco ritrova sicurezza: 88-77 al 37’ con due triple di Bendzius. È fatta.

© Riproduzione riservata