Evidentemente Tortona è avversaria ideale, perché il Banco di Sardegna gioca una gran partita espugnando un campo finora imbattuto: 82-79 per la squadra sassarese. Vittoria che rimette in corsa i biancoblù di Bucchi per la Final 8 di Coppa Italia. Davvero solida la prova della Dinamo, che ha dovuto fare i conti anche coi falli dei lunghi Stephens e Diop ma con una prestazione corale ha saputo superare tutti i momenti difficili.

Tortona è trascinata da Daum (10-5 al 4') che stoppa anche Stephens. Punto nel vivo il lungo biancoblù reagisce con tre canestri consecutivi e poi Kruslin per il primo sorpasso: 12-13 al 5'. Coach Bucchi cambia tutto il quintetto entro il primo quarto, il più pronto è Dowe che con 5 punti scava il piccolo solco del primo quarto: +5 per Sassari, 16-21. Tocca anche il +7 la Dinamo a inizio secondo quarto che gioca con molta tranquillità e ha Dowe letale quando attacca il centro area.

Tortona resta in scia solo grazie all'enorme divario nei liberi: ne batte 15 segnandone 13, mentre i biancoblù dopo 20 minuti non sono mai andati in lunetta. Così Tortona recupera e sorpassa con break di 8-0: 38-35 al 19'. la tripla di Robinson e l'ennesimo guizzo di Dowe ristabiliscono la giustizia sportiva: 38-40.

Parte bene Sassari dopo il riposo, con Robinson che segna 5 punti, poi ci sono i due liberi di Bendzius su antisportivo di Macura per il massimo vantaggio: 38-47 al 22'. La Dinamo resta avanti però con un paio di triple estemporanee Tortona si avvicina e poi aggancia e sorpassa con i soliti liberi: 57-56 al 28' con parziale di 12-2. Un rimbalzo offensivo di Diop rimette avanti il Banco.

Nell'ultima frazione le triple di Radosevic e Harper portano sopra Tortona (71-69 al 35') mentre Stephens e Diop sono con 4 falli in panchina.

La tripla di Harper del +4 viene annullata dalla bomba con libero per il fallo di Bendzius. Jones e Robinson segnano dalla lunetta, Macura ne fa solo uno e Sassari ha +3 a 13 secondi, poi Tortona sbaglia ben tre tiri per il supplementare.

Il tabellino

Bertram Yachts Tortona: Christon 14 Mortellaro ne, Candi 2 Tavernelli ne, Filloy 8 Severini 11 Harper 14 Daum 10 Cain 4 Radosevic 8 Macura 8 Filoni ne. All. Ramondino.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 7 Robinson 16 Dowe 13 Kruslin 12 Gandini ne, Devecchi, Treier 8 Chessa, Bendzius 12 Gentile 2 Diop 4 Stephens 8 All. Bucchi.

