C'è anche il play della Dinamo Stefano Trucchetti tra i 21 giocatori convocati dal Commissario Tecnico Alessandro Rossi per il raduno della Nazionale Italiana Under 20, in vista del prossimo Europeo di categoria, che si disputerà a Heraklion (Grecia) dal 12 al 20 luglio.

L'appuntamento per i giovani azzurri è fissato per il 21 giugno a Domegge di Cadore dove si svolgerà la preparazione, che includerà anche la partecipazione alla 23ª edizione del Torneo “De Silvestro – B. Meneghin” (27-29 giugno), uno degli appuntamenti amichevoli più importanti del panorama giovanile internazionale. Le gare dell’Italia saranno trasmesse in streaming sui canali ufficiali Italbasket.

Dopo il torneo, la squadra proseguirà il lavoro a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, dove sono previste due amichevoli contro la Serbia (4 e 5 luglio), prima della partenza per la Grecia. Il play sassarese punta a far parte della squadra che disputerà il campionato continentale. L’Italia debutterà all’Europeo sabato 12 luglio contro il Belgio, per poi affrontare Germania e Ucraina nei due giorni successivi.

© Riproduzione riservata