Salta anche la partita tra Fortitudo Bologna e Banco di Sardegna che si sarebbe dovuta disputare domenica 26 dicembre.

L’ASL Bologna a seguito di positività riscontrate nel gruppo squadra della Fortitudo ha imposto un periodo di quarantena, con possibilità di riprendere l’attività sportiva non prima del 1° gennaio 2022. La Legabasket ha quindi dovuto provvedere al rinvio del match valevole per la tredicesima giornata d'andata.

Un turno pesantemente condizionato dal Covid. Sono state rinviate nei giorni scorsi le partite Milano-Virtus Bologna, Venezia-Napoli e Cremona-Trieste, tutte per la presenza di diverse positività tra giocatori, tecnici e staff dirigenziale.

Nei prossimi giorni la Legabasket dovrà fissare la data di recupero delle quattro gare. Non semplice per le squadre ancora impegnate nelle coppe europee, mentre proprio per Fortitudo Bologna-Dinamo sarà probabile il recupero infrasettimanale di mercoledì, il 5 gennaio oppure il 12.

