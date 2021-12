Focolaio Covid all'interno del gruppo squadra della pallacanestro Milano, con sei persone positive. Per questa ragione l'Ats locale ha imposto la sospensione dell'attività dell'Olimpia, imponendo la quarantena domiciliare a tutti i membri della squadra.

A comunicarlo è la stesso Olimpia in una nota, in cui si spiega che “sei membri del Gruppo Squadra sono risultati positivi al Covid-19".

Milano fa sapere di aver "prontamente avvertito le autorità sanitarie", ricevendo dall’Ats l’indicazione di sospendere l’attività sportiva provvedendo all’isolamento di tutte le persone del gruppo squadra.

"L'attività sportiva - spiega ancora l'Olimpia in una nota - potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare".

Milano non partirà quindi oggi per Kaunas, dove domani avrebbe dovuto giocare in Eurolega.

Rinviato anche il big match con la Virtus Bologna, in programma a Santo Stefano.

