Il passaggio al Round 2 è già acquisito, quindi la gara di domani al Rasta Dome di Vechta (ore 19) è per la Dinamo una sorta di prova generale per il match di campionato a Napoli.

Lo conferma anche Massimiliano Oldoini, vice di Veljko Mrsic: "Andiamo in Germania consapevoli di usare la partita come processo di miglioramento sia in attacco che in difesa. Cercando di assimilare sempre meglio le situazioni e le regole difensive che il nuovo coach sta inserendo. Potremo gestire al meglio le rotazioni per arrivare alla partita di Napoli nelle migliori condizioni possibili".

Nella gara d'andata giocata al PalaSerradimigni, la Dinamo ha battuto la formazione tedesca per 105-94, recuperando il -14 del primo tempo con una ripresa di grande energia. Protagonisti gli stranieri: 23 punti di Buie, 18 a testa per Marshall e Johnson e doppia-doppia di Thomas con 19 punti e 11 rimbalzi.

