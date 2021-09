Manca solo una squadra per chiudere il girone G della seconda competizione europea femminile per club. Sassari ha già prenotato con la vittoria per 85-67 al PalaSerradimigni, ma mercoledì sera in Lussemburgo alle 19 il Grengewald farà di tutto per ribaltare il risultato. La Dinamo vince il turno eliminatorio anche in caso di sconfitta purché non superiore ai 17 punti.

Il tecnico Antonello Restivo sarà ancora privo delle due lunghe straniere: la slovena Tina Trebec non ha ancora recuperato dai problemi fisici e l'americana Jessica Shepard ha concluso solo da qualche giorno i playoff della Wnba (Minnesota è stata eliminata ai quarti).

Il coach biancoblù presenta il match: “Loro sicuramente cercheranno di incanalare la partita dando molti palloni al centro Mathias, che può fare la differenza non solo per fisicità rispetto alla nostra ma anche per tecnica, come abbiamo visto al PalaSerradimigni. È una giocatrice di spessore, ma la nostra aggressività può fare la differenza”.

Se Mathias è il problema principale per la Dinamo, fermare Maggie Lucas è l'imperativo per il Grengewald, visto che la yankee all'andata ha realizzato 38 punti.

Del girone G fanno già parte le spagnole del Tenerife, le svizzere del Friburgo e sono arrivate le francesi del Bourges, che hanno perso contro Schio lo spareggio per l'Euroleague.

© Riproduzione riservata