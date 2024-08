Esordio vincente per Giulia Olandi e la Nazionale Under 16 Femminile all’Europeo di categoria che ha preso il via oggi a Miskolc (Ungheria): le Azzurre si sono imposte sulla Croazia (58-49) e la cestista algherese in forza al Basket Costa Masnaga ha contribuito alla causa con 5 punti a referto (1/6 da 2, 1/3 da 3).

Domani la selezione guidata dal Ct Giovanni Lucchesi tornerà in campo per sfidare la Germania (ore 13.00), che oggi ha superato 53-42 la Svezia. Domenica 18 agosto l’ultimo impegno del girone proprio contro la Svezia (15.30).

Italia-Croazia 58-49 (26-12; 6-11; 11-12; 15-14)

Italia: Diagne 3 (0/1, 1/2), Magni (0/3, 0/5), Olandi* 5 (1/6, 1/3), Mosconi* 11 (3/8, 1/7), Hassan* 12 (3/11, 1/3), Redaelli (0/1 da tre), Zuccon 12 (6/9), Mueller (0/1, 0/2), Zanetti* 9 (3/9), Appetiti* 2 (1/2), Sablich ne, Obaseki 4 (2/8). All: Lucchesi.

Croazia: Tabak 2 (1/2, 0/3), Bilic* 3 (0/2, 1/4), Pavela ne, Milat, Kusanovic ne, Stipic* 2 (0/7, 0/2), Lovric (0/3, 0/1), Matic ne, Gazic* 27 (5/9, 4/7), Zlatoper* 14 (3/6, 1/6), Medic* 1 (0/1, 0/2), Bilusic (0/1 da tre). All: Markulak.

© Riproduzione riservata