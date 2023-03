I sempre più frequenti “Up” di Chris Dowe hanno proiettato Sassari nella zona nobile della classifica. C'è davvero tanto merito del play-guardia americano nelle sette vittorie delle ultime otto giornate che hanno portato la Dinamo al quarto posto condiviso con Varese. Nel colpaccio di Scafati per 90-80 Dowe ha realizzato 22 punti per la terza volta in cinque partite, con la migliore valutazione della stagione: +32.

A proposito di valutazione, vale a dire della statistica che tiene conto delle voci positive al netto di errori al tiro, palle perse e falli commessi, Chris Dowe è settimo nella classifica di serie A, con 16,8. Se si proiettano le statistiche sul minutaggio, l'americano del Banco è addirittura secondo con 27, alle spalle del play di Varese Ross che sfiora i 29 punti.

Per capire quanto sia influente sulla raggiunta costanza di rendimento della formazione di Bucchi, basta vedere come si sovrappone l'evoluzione delle sue performance nel periodo di ascesa: solo una volta non ha avuto valutazione in doppia cifra e coincide con l'unica sconfitta del periodo, quella di Napoli. Alla sua presenza fisica in difesa e alla sua forza nell'attaccare il ferro ha aggiunto pure maggiore precisione nel tiro da tre punti (ha raggiunto il 38%) e dalla lunetta dove ha l'89%.

Inoltre nelle ultime partite sta viaggiando a 6 assist di media.

