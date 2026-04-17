L’imperativo, in casa Esperia Cagliari, è piuttosto chiaro: alzare il livello in vista dei playoff. Sabato (ore 17) al PalaPirastu arriva la Carver Cinecittà, capolista della B Interregionale, e i rossoblù cercano un colpaccio che possa lanciarli con entusiasmo verso la post season.

Già certi della qualificazione agli spareggi promozione, nei quali incroceranno le formazioni del girone siciliano-calabrese, Giordano e soci vogliono regalarsi un sorriso nell’ultimo turno casalingo della stagione regolare e, soprattutto, blindare l’attuale sesto posto in graduatoria. Missione non semplice, perché dall’altra parte c’è la squadra che ha dominato il torneo, conquistando ben 20 vittorie su 24 partite disputate.

La Carver non ha una vera e propria stella, ma da anni coltiva l’affiatamento di un gruppo capace ormai di giocare quasi a memoria. Il leader realizzativo è il lungo Andrea Martino, che viaggia a quasi 15 punti di media e che spesso, negli ultimi anni, è riuscito a incidere proprio nei match contro l’Esperia.

I cagliaritani, dal canto loro, proveranno a opporre il fattore campo e il talento degli argentini Frattoni e Giordano, anche loro a caccia della miglior forma in vista della fase più delicata del campionato. Sempre sabato, ma alle 16.30, toccherà alla Klass Sennori, impegnata a Roma contro la San Paolo Ostiense. Per i romangini si tratta di una sfida tutt’altro che banale: in caso di vittoria, infatti, Merella e soci scavalcherebbero proprio la San Paolo, salendo al quart’ultimo posto. Un piazzamento che garantirebbe l’accesso ai playout con il miglior tabellone possibile e il vantaggio del fattore campo.

© Riproduzione riservata