La A2 sembra inevitabile dopo l'impresa di Treviso che ha espugnato Brescia 99-90. Ora la squadra lombarda è a +2 sulla Dinamo, ultima da sola e con la differenza canestri negativa rispetto alla concorrente diretta. La matematica dice che per salvarsi il Banco di Sardegna deve battere Virtus Bologna e Brescia, mentre Treviso deve perdere con Cantù e Reggio Emilia.

La squadra del play Cappelletti (un errore non riprenderlo quando è stata esclusa Trapani) ha vinto 5 delle ultime 6 partite. Potrebbe anche perdere le ultime due, perché Cantù ha bisogno di una vittoria per essere sicura della salvezza e Reggio Emilia punta ancora al quinto posto.

Il problema è la squadra sassarese che ha perso gli ultimi sei incontri e dopo avere osservato questo fine settimana il turno di riposo per l'esclusione di Trapani, riprenderà in casa contro la capolista Virtus Bologna che ha recuperato il play Pajola e innestato il nuovo straniero Dos Santos.

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