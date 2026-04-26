Treviso espugna Brescia e va a +2 sulla Dinamo che è quasi in A2Per salvarsi la squadra sassarese dovrebbe fare 2/2 e Treviso perdere le ultime due gare
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La A2 sembra inevitabile dopo l'impresa di Treviso che ha espugnato Brescia 99-90. Ora la squadra lombarda è a +2 sulla Dinamo, ultima da sola e con la differenza canestri negativa rispetto alla concorrente diretta. La matematica dice che per salvarsi il Banco di Sardegna deve battere Virtus Bologna e Brescia, mentre Treviso deve perdere con Cantù e Reggio Emilia.
La squadra del play Cappelletti (un errore non riprenderlo quando è stata esclusa Trapani) ha vinto 5 delle ultime 6 partite. Potrebbe anche perdere le ultime due, perché Cantù ha bisogno di una vittoria per essere sicura della salvezza e Reggio Emilia punta ancora al quinto posto.
Il problema è la squadra sassarese che ha perso gli ultimi sei incontri e dopo avere osservato questo fine settimana il turno di riposo per l'esclusione di Trapani, riprenderà in casa contro la capolista Virtus Bologna che ha recuperato il play Pajola e innestato il nuovo straniero Dos Santos.