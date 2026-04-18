Sfida numero 58 con la speranza che possano essercene altre quella tra Dinamo e Reyer Venezia domani al palaSerradimigni con inizio alle 17. La squadra sassarese fa la corsa salvezza su Cantù che la precede di due punti grazie alla vittoria nello scontro diretto, che però ha lasciato la differenza canestri a favore di Thomas e compagni.

Venezia invece insegue la vetta dove hanno solo un successo in più Virtus Bologna e Brescia, le prossime avversarie del Banco di Sardegna. Gara quindi importante per entrambe.

La Reyer ci arriva con lo slancio di chi ha vinto tutte le trasferte nel girone di ritorno, mentre Sassari perde da cinque turni ma confida in un PalaSerradimigni finalmente pieno e caloroso come ai tempi delle sfide contro Venezia dove si giocava per lo scudetto.

Due gli ex nelle fila biancoblù; Ceron e Visconti, ma quest'ultimo resterà fuori perché infortunato. Nella formazione ospite invece c'è Tessitori, centro che da giovane ha vinto con la Dinamo la Coppa Italia 2014.

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