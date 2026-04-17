La Serie C Unica entra nelle fasi caldissime con le Gare 2 di semifinale: Torres e Dinamo Academy hanno l’occasione di chiudere i conti e regalarsi una finale in famiglia difficilmente pronosticabile alla vigilia (entrambi i club sono in orbita Dinamo Sassari e schierano diversi prospetti del vivaio).

Sabato il PalaSimula riapre le porte per una nuova tappa di quella che, nei fatti, è una “Final Four” in salsa cittadina, con in palio un posto negli spareggi promozione per la B Interregionale.

Si parte alle 17.30 con Sant’Orsola-Dinamo Academy. I sassaresi cercano la reazione per allungare la serie a Gara 3, mentre i biancoblù di coach Gabriele Sassu puntano sull’energia dei loro giovani (età media inferiore ai 18 anni) e sull’entusiasmo che ha accompagnato il successo di Gara 1 (81-69).

Alle 20 spazio all’altra semifinale, tra Fisiokons Sassari e Torres. I rossoblù di coach Antonio Mura partono in vantaggio dopo il 68-62 della prima sfida, costruito su una solida prova difensiva e sui canestri di Casu. Dall’altra parte l’Aurea, neopromossa, ha qualità sufficienti per rimettere tutto in discussione e portare la serie alla “bella”.

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