Serie B Femminile, la Mercede Alghero batte l'Astro nel big match di giornataIl quintetto allenato da Manuela Monticelli si impone per 75-51
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La Mercede Alghero conferma il pronostico della vigilia e vince il big match della sesta giornata della fase a orologio del torneo di Serie B Femminile contro l’Astro Allianz Ambrosini e Murru Cagliari.
Il clou. Il quintetto allenato da Manuela Monticelli si impone per 75-51, al termine di 40’ sempre condotti. Nel primo quarto le catalane scattano meglio e si portano sul +4 (20-16 al 10’). Il break arriva nella seconda frazione, quando in vantaggio sale sul +17 in concomitanza con l’intervallo (46-29 al 20’). Nella ripresa la Mercede continua a mantenere un vantaggio rassicurante (56-38 al 30’), fino al +24 della sirena finale. Miglior realizzatrice della gara è Murgia, della Mercede, con 15 punti realizzati. Catalane che portano a casa la 21sima vittoria stagionale, blindando il primo posto nel girone.
Le altre. Rinviata a fine mese la sfida San Salvatore-Elmas (si giocherà il 29 aprile), nelle altre due partite in programma da segnalare i successi di Antonianum e Fenix Sassari. Le quartesi espugnano il parquet della Pallacanestro Nuoro per 42-74. Ospiti che volano sopra la doppia cifra di vantaggio già al 10’ (9-20), per poi aumentare progressivamente il margine a proprio favore nel corso della partita (22-36 al 20’ e 35-56 al 30’), fino al +32 finale. Nell’Antonianum, da segnalare i 20 punti siglati da Poddighe. La Fenix, invece, vince tra le mura di casa per 54-47 contro Il Gabbiano. Sassaresi avanti in avvio, fino al 13-6 del 10’. Vantaggio quasi immutato all’intervallo, sul 25-17. Nella ripresa le padrone di casa cercano di incrementare il margine, arrivando al 47-30 del 30’. Nell’ultima frazione, però, le quartesi reagiscono e accorciano fino al -7 del 40’. Top scorer della gara è Augias, della Fenix, con 16 punti.