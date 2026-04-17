La Nuova Icom San Salvatore Selargius torna in campo sabato alle 19 a Villafranca di Verona per giocarsi l’accesso alle semifinali dei playoff di Serie A2 Femminile contro l’Ecodent Alpo.

Le giallonere si sono guadagnate la “bella” grazie al successo conquistato al PalaVienna dopo un tempo supplementare, al termine di una prova di carattere che ha riacceso entusiasmo e fiducia. Una vittoria che ha rimesso in equilibrio la serie e dato nuova energia alla squadra di Vasilis Maslarinos, ora chiamata a completare l’impresa contro la seconda testa di serie del tabellone.

Tra le protagoniste di gara 2 c’è stata Francesca Pia D’Angelo, dominante sotto i tabelloni con 24 punti e 15 rimbalzi:

«Sono contenta di aver dato il mio contributo, ma soprattutto della prestazione della squadra. Abbiamo dimostrato ancora una volta di non mollare mai e di saper reagire anche nei momenti difficili».

La lunga giallonera guarda già alla sfida decisiva: «Sarà una partita intensa e molto equilibrata. A questo punto della stagione si fa sentire la stanchezza, ma l’adrenalina di gare così importanti aiuta a superarla. Dovremo essere attente in difesa, soprattutto per limitare i loro contropiedi».

Servirà una prova completa per provare a centrare la qualificazione: «Metteremo in campo tutto quello che abbiamo», conclude, «vogliamo giocarci fino in fondo le nostre possibilità».

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