La Dinamo Women vuole rialzare la testa dopo le sconfitte in Europa e nella A1 femminile. La squadra sassarese gioca stasera a Dubrovnik (inizio ore 19) contro la ZKK Ragusa di Croazia, fanalino di coda del girone di EuroCup femminile, ancora a zero punti.

All’andata la squadra sassarese ha vinto nettamente con il punteggio di 80-53. Con un successo la formazione di Citrini resta tra le migliori terze e quini in corsa per superare il turno.

L'assistente Antonio Carlini ha dichiarato: “Affrontiamo questa sfida come una partita che non si può sbagliare. A differenza dell’andata, giocheranno in casa e la loro pivot, Boyomo, non ha giocato l’ultima. Noi dovremo imporre la nostra energia e la nostra cattiveria agonistica sin dai primi minuti, partendo dall’intensità difensiva. L’approccio sarà fondamentale essendo anche lontani dalle mura amiche”.

