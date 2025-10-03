Dinamo Women, avvio di campionato contro San Martino di LupariNell'Open Day di Brescia avversaria ostica per la rivoluzionata squadra sassarese
Inizio in casa solo virtuale per la Dinamo Women, perché tutte le partite della prima giornata della a1 femminile si giocano a Brescia per l'Open Day. Domani alle 14 la squadra sassarese affronta il San Marino di Lupari.
Il coach Paolo Citrini fa notare: «Ci presentiamo al completo e di questo ringrazio lo staff. San Martino è una delle migliori realtà del campionato, giocano aggressive e cercano il contropiede. Vediamo quale sarà il nostro livello in un campionato dove sono aumentate le squadre interessanti».
Il neo tecnico di un roster modificato per nove decimi, illustra l'obiettivo: «È difficile, ma cercheremo di essere tra le prime otto che fanno i playoff scudetto».
Presente alla conferenza anche Temira Poindexter, una rookie alla sua prima esperienza fuori dagli Usa: «Mi sento fortunata ad essere arrivata qui. Il gruppo mi piace, nessuna è egoista. Rispetto al college, dove si giocano molti uno contro uno in isolamento, qui c'è più tattica».