Inizio in casa solo virtuale per la Dinamo Women, perché tutte le partite della prima giornata della a1 femminile si giocano a Brescia per l'Open Day. Domani alle 14 la squadra sassarese affronta il San Marino di Lupari.

Il coach Paolo Citrini fa notare: «Ci presentiamo al completo e di questo ringrazio lo staff. San Martino è una delle migliori realtà del campionato, giocano aggressive e cercano il contropiede. Vediamo quale sarà il nostro livello in un campionato dove sono aumentate le squadre interessanti».

Il neo tecnico di un roster modificato per nove decimi, illustra l'obiettivo: «È difficile, ma cercheremo di essere tra le prime otto che fanno i playoff scudetto».

Presente alla conferenza anche Temira Poindexter, una rookie alla sua prima esperienza fuori dagli Usa: «Mi sento fortunata ad essere arrivata qui. Il gruppo mi piace, nessuna è egoista. Rispetto al college, dove si giocano molti uno contro uno in isolamento, qui c'è più tattica».

© Riproduzione riservata