Ultima vittoria a Reggio Emilia, esattamente due anni fa. Ultima vittoria pesante, quella della settima finale per lo scudetto del 2015. Non è mai una gara normale quella sul campo emiliano tra due società che domani alle 18 si affontano per la 50esima volta, con i padroni di casa in vantaggio di una sola vittoria.

Se per Reggio Emilia, precipitata al penultimo posto, è questione di salvezza, per la Dinamo la gara può servire a staccare il apss per la Final 8 di Coppa Italia. Fatte salve rivoluzioni in caso di esclusione di Trapani che doomani dovrebbe ospitare (condizionale d'obbligo) Trento e può schierare solo un quintetto e al massimo un paio di cambi, salvo convocazione dei giovani.

Non ingannino le difficoltà di Reggio Emilia, che ha vinto solo una gara nelle ultime 11 giornate, perché l'organico è buono, soprattutto nel reparto guardie, con Caupain, Brown e Barford, più l'ex Michele Vitali. Mancherà invece l'alapivot Cheatham, infortunato.

© Riproduzione riservata