Nuovo spareggio playoff. Domenica la squadra sassarese gioca a Reggio Emilia (18.30) contro un'avversaria col morale a mille dopo la vittoria al supplementare contro Varsavia che vale la semifinale della Europe Cup.

I padroni di casa hanno due punti in più ma anche una gara in più rispetto ai biancoblù, che vogliono bissare il successo dell'andata per 96-93 dopo un overtime.

Il tecnico Piero Bucchi è fiducioso: “Sarà una partita dura ma veniamo da una buona settimana di allenamento dove abbiamo iniziato a inserire Bilan. Domenica contro Tortona si è visto che a un certo punto ci siamo incartati e ho dovuto rifare un quintetto con Diop, ma parliamo di un giocatore e una persona eccellente, quindi sono ben contento di aver pagato lo scotto contro Tortona perché ci potrà dare molto in futuro”.

La Dinamo punta sull'inserimento migliore di Bilan e sul gruppo. Anche Reggio Emilia è formazione corale con otto giocatori che possono andare in doppia cifra. Il più pericoloso non è tanto l'ala lituana Olasevicius, quando il play Cinciarini, come puntualizza il coach Bucchi: “Cinciarini sta facendo cose straordinarie, dobbiamo fare qualcosa per limitarlo perché è l'anima della squadra, ha gran parte del merito nella stagione di Reggio Emilia”.

