Quasi uno spareggio, o meglio il secondo spareggio casalingo dopo quello perso contro Varese. Domani alle 18.15 arriva al PalaSerradimigni la neopromossa Udine, che come la Dinamo è ancora a zero punti dopo quattro giornate.

L’ala Andrea Mezzanotte dice: "Proveremo a portare a casa la nostra prima vittoria, quanto all’avversaria, schiera Bendzius che è proprio il giocatore che più mi è rimasto impresso di Sassari, spero di marcarlo bene, visto che è un mio pari ruolo”.

Ci sono altri due ex biancoblù: Gerry Gerosa, responsabile del settore giovanile prima e assistente poi anche di Pozzecco, e il centro Christian Mekowulu.

Udine ha perso contro Virtus Bologna e Brescia davanti al proprio pubblico e in trasferta a Reggio Emilia e Trieste.

