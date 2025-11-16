«Ti aspettiamo a casa Achi» è lo striscione esposto nel settore dietro le panchine del PalaSerradimigni. "Forza Achille" lo striscione mostrato dai tifosi organizzati del Commando nel settore D. Prima della gara contro la Dolomiti Energi Trentino un lungo e caloroso applauso è stato rivolto ad Achille Polonara.

L'ala marchigiana, che si è accordata due mesi fa col presidente Sardara per il ritorno a Sassari dove ha giocato due stagioni vicnendo una Europe Cup nel 2019, è rientrato nella sua casa di Bologna da moglie e figli dopo il ricovero al Sant'Orsola.

Polonara si è sottoposto a un trapianto di midollo per domare la leucemia mieloide e ha anche attraversato momenti davvero drammatici, come i dieci giorni di coma, dal quale si è ripreso. Sassari e la Sardegna sono casa sua e tutti ne aspettano il ritorno in campo.

