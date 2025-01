Sassari concede alle avversarie 5 rimbalzi in più di media. È il dato negativo più pesante sul rendimento della Dinamo nel girone d'andata: sei vittorie a fronte di nove sconfitte. Valgono il dodicesimo posto che in questo momento è equidistante dai playoff scudetto e dalla zona retrocessione.

La squadra di Markovic paga la leggerezza dentro l'area: è ultima per rimbalzi conquistati (appena 31) e terzultima per falli subìti (19,5), proprio perché non riesce ad essere abbastanza pericolosa coi lunghi e con le penetrazioni degli esterni. Non a caso tutte le formazioni della parte sinistra del tabellone, quelle rimaste fuori dalla Coppa Italia, sono quelle che concedono più rimbalzi alle avversarie e sei di queste sono anche quelle che consentono alle avversarie di segnare da due con buona precisione.

Un dato esemplare su come si sviluppa l'attacco del Banco: i tentativi da tre sono il 45% dei tiri totali. Anche in questa particolare voce, tolta l'eccezione Trento che tira da tre e segna molto, le squadre della bassa classifica mostrano attacchi un po' squilibrati nel tiro da oltre l'arco: vale per Napoli, Cremona e Varese che addirittura tira più da tre che da due.

