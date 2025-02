Due settimane di pausa per la Coppa Italia (terzo anno di assenza per Sassari) e per le qualificazioni delle nazionali a Eurobasket, poi sarà di nuovo campionato. La Dinamo può puntare solo a una salvezza tranquilla. A 11 giornate dal termine e con soli 4 punti di vantaggio sul penultimo posto posto che vede appaiate Napoli (scontri diretti 1-1 con +1 per la squadra di Bulleri) e Cremona (+15 all'andata).

I calcoli sono semplici, con 3 vittorie, che comprendano il bis su Cremona, la salvezza sarà certa, perché le due antagoniste per superare la Dinamo dovrebbero vincerne 6 su 11 e devono anche affrontarsi tra di loro. Improbabile una rimonta con sorpasso da parte di entrambe.

Il mese di marzo sarà decisivo per la formazione sassarese: il campionato riprende con la trasferta di Reggio Emilia, poi la gara casalinga contro Venezia, la trasferta di Treviso e quindi il doppio impegno al PalaSerradimigni contro Cremona e una Trapani non certo imbattibile come dimostrato proprio ieri da Cremona.

Obiettivo minimo: due vittorie compreso lo scontro diretto con Cremona. E' ragionevole puntare a tre successi per archiviare il discorso della permanenza in serie A e giocare il finale di stagione cercando di levarsi qualche soddisfazione, visto che di motivi per gioire ce ne sono stati davvero pochi.

© Riproduzione riservata