Il primo match è in casa dei campioni di Polonia del King Szczecin. Parte il 17 ottobre in trasferta la Champions League targata Fiba.

Esordio in casa il 25 ottobre alle 20.30 contro i plurititolati greci dell'Aek Atene e nuova trasferta, il 7 novembre viaggio in Germania per affrontare il Ludwigsburg. Il ritorno del girone D prevede il secondo match coi tedeschi il 22 novembre al PalaSerradimigni, quindi la trasferta ad Atene il 5 dicembre e la chiusura del calendario il 20 dicembre a Sassari contro il Szczecin.

La prima classificata del girone passa direttamente al secondo raggruppamento di Top 16, mentre la seconda e la terza si affronteranno al play-in incrociando un altro girone per riuscire a strappare il pass per la qualificazione. La quarta sarà direttamente eliminata e uscirà dalla competizione.

Questa mattina, nella Club House è stato presentato l'accordo di partnership tra la società biancoblù e Aeroitalia, che accompagnerà le trasferte di Dinamo, Dinamo Women e Dinamo Lab. Sono intervenuti il presidente Stefano Sardara, il club manager Jack Devecchi, Andrea Nastasi, marketing & communication manager Aeroitalia e Laura Cenci, corporate account manager Aeroitalia.

