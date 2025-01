Chissà se dopo il due arriva finalmente il tre. Sul campo neutro di Veroli, il Banco di Sardegna affronta domenica Scafati alle 16 per quella che il play Alessandro Cappelletti descrive come “L'occasione per dare la svolta al campionato”.

La vittoria vale il +8 su una delle formazioni nel quartetto delle ultime. E in questo senso ha ragione Cappelletti, perché vorrebbe dire archiviare o quasi i brutti pensieri.

Come insegna l'andata però Scafati è avversaria ostica: ha sbancato il PalaSerradimigni 97-86 costringendo i biancoblù a rincorrere. E poi se non fosse per i tre supplemntari persi contro Napoli, Trieste e Cremona, a quest'ora la squadra salernitana sarebbe decisamente più tranquilla.

Cappelletti sottolinea i motivi per mettere grande attenzione al match: “Hanno il migliore realizzatore del campionato, Gray, poi hanno cambiato guida tecnica con l'arrivo di Ramondino e hanno aggiunto giocatori, come il play finalndese Maxhuni”.

© Riproduzione riservata