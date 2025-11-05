È arrivato il nuovo coach della Dinamo, il croato Veljko Mrsic, 52 anni, chiamato a sostituire l'esonerato Massimo Bulleri. Non potrà però andare in panchina domani nella sesta giornata di campionato contro Cantù (PalaSerradimigni, ore 20.30) perché non è stato possibile tesserarlo in tempo.

Sarà il vice Massimiliano Oldoini a guidare la squadra sassarese, come già fatto nel vincente match di Europe Cup contro lo Sporting Lisbona. Mrsic siederà dietro la panchina, come fece il macedone Zare Markovski quando la Dinamo era in A2, nella stagione 1991/92. Mrsic potrà andare in panchina al Taliercio, contro Venezia.

Già domani però è una partita importante contro Cantù rientrata in serie A con autorità: due successi contro Reggio Emilia e Cremona. Invece in trasferta ha perso sia a Trento sia a Brescia.

Nel frattempo si è giocato qualche anticipo e Varese si è fatta superare nell'ultimo quarto dalla Virtus Bologna, rimanendo quindi a 2 soli punti, quelli conquistati al PalaSerradimigni.

