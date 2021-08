La cabina di regia del Banco è cambiata profondamente con le partenze di Spissu e Katic. A raccoglierne l'eredità Anthony Clemmons, di un anno più grande del sassarese. Il play Usa con cittadinanza kazaka è stato presentato questa mattina nella Clab House biancoblù.

Clemmons ha già fatto esperienza col basket europeo in Austria, Kazakistan, Francia e nella stagione passata in Bosnia con l'Igokea: “Negli ultimi due anni mi sono focalizzato sulla transizione offensiva, ma pick and roll, contropiede o altro è relativo: quando ho la palla devo fare quello che è meglio per la squadra”.

Il suo cambio, ma anche complemento sarà Tyus Battl, 24 anni, che si definisce combo-guard: “In carriera ho giocato sia play sia guardia, mentre in difesa posso tenere anche l'ala piccola”.

Unico volto nuovo italiano è quello di Jacopo Borra, pivot di 215cm, ex Treviglio, che debutta in serie A: “Aspettavo che qualcuno mi desse la possibilità. Sono pronto a fare tutto quello che serve alla squadra e ad adattarmi a un basket più veloce. Poi è secondario de devo giocare anche 35' o sventolare gli asciugamani”.

