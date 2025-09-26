Prova generale prima del campionato che scatterà domenica 5 ottobre al PalaSerradimigni contro Varese. Domani la Dinamo è impegnata a Seveso contro Cantù (ore 17.30) in un'amichevole a porte chiuse.

L'esterno Marco Ceron ha dichiarato: “Veniamo da una settimana molto intensa dalla quale abbiamo potuto trarre buoni spunti. Stiamo preparando nella miglior maniera possibile sia l’incontro di domani contro Cantù che la prima di campionato in casa con Varese. C’è un bel clima, siamo carichi e stiamo sempre meglio insieme quindi speriamo di portare a casa un risultato favorevole perché sicuramente aiuta”.

Cantù è tornata in serie A. Ha mantenuto i giocatori di riferimento: Moraschini e De Nicolao e i giovani Basile e Okeke. Da Milano è arrivato Bortolani. Come stranieri sono stati ingaggiati Gyliard, Bowden, l'ex Torino Ajay e l'ex Brindisi Sneed. Occhio al centro Ballo di 213cm.

