A Trieste è passata solo la Virtus Bologna. E per di più domani sera (ore 20) la squadra di casa dovrebbe recuperare il play Ross, che segna 11 punti e smazza 4 assist, e il centro Sissoko, che realizza 11 punti e cattura 7,5 rimbalzi. La Dinamo invece dovrà fare ancora a meno di Beliauskas e soprattutto dell'ala Marshall, il migliore all'andata con 23 punti decisivi per battere i triestini 85-80. Il play Buie sembra avviato verso la migliore condizione, invece la guardia Johnson appare ancora in ritardo. Bisogna andare oltre assenze e acciacchi per fermare la serie nera che è arrivata a 4 sconfitte consecutive tra campionato e coppa europea.

La guardia-ala Marco Ceron, nota lieta delle ultime gare, presenta il match: "A Trieste, sarà molto dura: hanno un roster di altissimo livello e giocano a un ritmo elevatissimo, soprattutto in casa. Dovremo provare a rallentare i ritmi, perché in questo momento, con un roster un po’ corto, non possiamo permetterci di giocare alla loro velocità. Se riusciremo a imporre il nostro ritmo, potremo metterli in difficoltà. Sarà una vera battaglia sportiva e faremo di tutto per tornare alla vittoria dopo queste ultime uscite".

I migliori realizzatori dei triestini sono le guardie Ramsey, che sfiora i 19 punti di media col 42% nelle triple, e Brown che firma 11,6 punti col 38% da tre.

