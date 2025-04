Il decimo posto è sicuro, il nono ancora alla portata se Tortona perde sempre. La Dinamo gioca comunque più per orgoglio che non per un reale obiettivo domenica a Trento con inizio alle 11.30 dopo lo spostamento della gara conseguente ai funerali di sabato per Papa Francesco.

Il play Justin Bibbins ammette: "Rimpianti? Abbiamo salvato la stagione nel momento più importante, se ci fosse ancora un mese di partite oggi avremmo il potenziale per andare nei playoff".

Cinque vittorie racchiuse da due sconfitte in volata, il Banco di Sardegna è davvero un'altra squadra ma anche a Trento dovrà fare a meno del lungo Thomas, alle prese con un problema fisico che induce cautela nel recupero.

All'andata Trento ha espugnato il PalaSerradimigni 84-81. Un'altra di quelle sconfitte in volata che lascia qualche rimpianto.

