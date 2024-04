Duello tra aspiranti ai playoff appaiate in classifica a -2 dall'ottavo posto. Domenica al Pala Barbuto di Napoli solo chi vince può proseguire la corsa agli spareggi scudetto. La Dinamo parte dal -21 dal PalaSerradimigni. L'ideale sarebbe recuperare anche il saldo negativo, ma l'importante è fare il quarto colpaccio in trasferta.

La squadra sassarese deve rialzarsi dopo la sconfitta casalinga per mano di Pesaro, che qualche segno potrebbe averlo lasciato, come ammette il coach Nenad Markovic: «Quando perdi giocando 35 minuti senza concentrazione qualche dubbio si crea, anche perché avevamo parlato in settimana di quanto fosse necessario restare concentrati e invece tutti sono stati presi più da se stessi che da quello che serviva alla squadra, col fatto che era semplice segnare».

Napoli ha vinto la Coppa Italia a sorpresa, ma ora è in crisi: cinque sconfitte di fila. «Non hanno più quella condizione, ma giocano in casa, hanno il pubblico dalla loro parte e sono motivatissimi».

